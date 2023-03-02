Справа домробітниць: суд засудив мера Полтави до 5 років позбавлення волі за розтрату 500 тисяч

Мамай уклав угоду зі слідством і зізнався, що працевлаштував до "Інституту розвитку міста" на посаду "урбаністок" двох жінок без вищої освіти, які насправді прибирали у нього вдома. Зарплату вони отримували із міськбюджету.

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Вищий антикорупційний суд України у четвер, 2 березня, визнав мера Полтави Олександра Мамая винним у так званій "справі домробітниць" та засудив його до 5 років позбавлення волі. Тим не менш, ВАКС вирішив звільнити мера від покарання з випробувальним терміном на 1 рік. Про це пише місцеве видання "Полтавщина", яке вело текстову трансляцію судового засідання.

Як уточнюється, Мамай уклав угоду зі слідством та повністю визнав свою провину. Зокрема, мер підтвердив, що на початку 2021 року доручив директорці комунальної організації "Інститут розвитку міста" Тетяні Татариній працевлаштувати на підприємство як "фахівців-урбаністок" Валентину Кропивну та Ольгу Кубай. Насправді жінки працювали прибиральницями у його приватному будинку на вулиці Світанковій та у квартирі на вулиці Великотирнівській.

Татарина, зі свого боку, зізналася, що вказані особи на роботу до "Інституту розвитку міста" не приходили. У той самий час вони отримували зарплату з міського бюджету.

"Вони не працювали, а гроші отримували. На яку посаду їх там призначили я не знаю. Умови були, що вони на роботу не ходитимуть, а отримуватимуть заробітну плату до 15 тисяч гривень", — цитує його слова з залу суду видання "Полтавська хвиля".

За даними слідства, з січня 2021 року до березня 2022 року домробітниці отримали заробітну плату на загальну суму майже 572 тис. грн.

За рішенням суду Мамай не зможе займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями протягом одного року.

Татарину, Кропивну та Кубай суд також визнав винними. Вони отримали аналогічні вироки — позбавлення волі на 5 років з випробувальним терміном на 1 рік.

[ + – ] Мер Полтави Олександр Мамай влаштував своїх хатніх робітниць в "Інститут розвитку міста"

Нагадаємо, у грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що СБУ оголосило підозру Олександру Мамаю у розголошенні закритої інформації про розміщення підрозділів ЗСУ на території Полтави. 29 грудня співробітники української спецслужби провели слідчі дії у будівлі Полтавської міськради.

3 січня мер звернувся до Володимира Зеленського, заявивши, що підозра про несанкціоноване поширення інформації є політично мотивованою. Він розповів, що розкрив дані про розташування частини, звертаючись до депутатів із проханням проголосувати за рішення щодо забезпечення воєннослужбовців.