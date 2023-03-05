"Мы еще не там": ЕС сможет дать Украине гарантии безопасности только в мирное время, — Шольц

По словам немецкого канцлера, ФРГ вместе с остальными европейскими партнерами дала Киеву возможность вступить в Евросоюз. Но для этого Украина должна соответствовать установленным для кандидатов требованиям.

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Евросоюз готов дать гарантии безопасности для Украины, но только после наступления мира. Об этом в воскресенье, 5 марта, в интервью американскому политологу и журналисту Фариду Закарии на канале CNN заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В частности, немецкий канцлер подчеркнул, что ФРГ вместе с другими европейскими партнерами поддержала Украину при заявке на членство в Евросоюзе.

"Мы сказали им [Украине], что они могут дать заявку на членство в Европейском Союзе", — прокомментировал Шольц.

При этом он добавил, что Киев в настоящее время работает над тем, чтобы "добиться прогресса" по всем вопросам, которые необходимы для процесса вступления страны в ЕС.

Кроме того, немецкий политик отметил, что европейские государства готовы организовать определенные гарантии безопасности для Украины после наступления мира.

"Я думаю, что они [украинцы] знают, что мы готовы организовать определенный путь гарантий безопасности для страны в мирное время, когда оно придет. Но мы еще не там", — уточнил канцлер.

Напомним, во время этого же интервью Шольц рассказал, что Германия больше не зависит от российских нефти и газа. По словам федерального канцлера Германии, отказ от поставок энергоносителей из РФ не привел к экономическому кризису, который прогнозировали стране зимой.

3 марта немецкий канцлер прилетел в США для переговоров с президентом США Джо Байденом. Основная тема разговора между лидерами двух государств — обсуждение дополнительного военного сотрудничества с Украиной, которая готовится к масштабному наступлению ВС РФ.