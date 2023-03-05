"Ми ще не там": ЄС зможе дати Україні гарантії безпеки лише у мирний час, — Шольц

За словами німецького канцлера, ФРН разом із рештою європейських партнерів дала Києву можливість вступити до Євросоюзу. Але для цього Україна має відповідати встановленим для кандидатів вимогам.

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Євросоюз готовий надати гарантії безпеки для України, але лише після настання світу. Про це в неділю, 5 березня, в інтерв'ю американському політологові та журналісту Фаріду Закарії на каналі CNN заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Зокрема, німецький канцлер наголосив, що ФРН разом з іншими європейськими партнерами підтримала Україну під час заявки на членство в Євросоюзі.

"Ми сказали їм [Україні], що вони можуть надати заявку на членство в Європейському Союзі", — прокоментував Шольц.

При цьому він додав, що Київ зараз працює над тим, щоб "добитися прогресу" з усіх питань, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Крім того, німецький політик зазначив, що європейські держави готові організувати певні гарантії безпеки для України після настання миру.

"Я думаю, що вони [українці] знають, що ми готові організувати певний шлях гарантій безпеки для країни у мирний час, коли вона прийде. Але ми ще не там", — уточнив канцлер.

Нагадаємо, під час цього ж інтерв'ю Шольц розповів, що Німеччина більше не залежить від російських нафти та газу. За словами федерального канцлера Німеччини, відмова від постачання енергоносіїв з РФ не призвела до економічної кризи, яку прогнозували країні взимку.

3 березня німецький канцлер прилетів до США для переговорів із президентом США Джо Байденом. Основною темою розмови між лідерами двох держав є обговорення додаткової військової співпраці з Україною, яка готується до масштабного наступу ЗС РФ.