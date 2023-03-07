Требовала автономию для Галичины: экс-глава ОПЗЖ во Львове обвиняется в госизмене

Запрещенные организации, лжеэкспертность, распространение информации о фашизме в Украине и требование автономии для Галичины, – это лишь часть пунктов, за которые собираются судить женщину.

Related video

Против экс-главы Львовской областной организации запрещенной в Украине партии ОПЗЖ направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает 7 марта Офис генпрокурора.

По информации львовского портала "Твоє місто", речь идет о Инне Иваночко, ранее занимавшей эту должность.

По информации Офиса генпрокурора, женщина занималась организацией и лично принимала участие в проплаченных массовых мероприятиях, которые активно распространяли ложные данные с целью дестабилизации общественно-политических настроений во Львовской области и смены действующей власти в стране, по указанию спецслужб страны-агрессора.

Расследование установило, что обвиняемая с 2015 года руководила рядом местных пророссийских ячеек, в частности, запрещенной партии ОПЗЖ и общественной организации "Украинский выбор – право народа".

Офис генпрокурора уведомляет, что Иваночко также организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления Галичине особого экономического и культурного статуса и ее отсоединения в отдельную автономию.

"В своих интервью женщина распространяла предвзятую, пропагандистскую и исключительно негативную информацию об Украине относительно русофобии, фашизма, нацизма и радикального национализма, а также о якобы расположенных на территории государства баз НАТО", — указано в сообщении.

[ + – ] Иваночко находится под стражей

Помимо этого расследование установило, что с 2018 года экс-глава львовской организации ОПЗЖ принимала активное участие в программах на российских и пророссийских медиа, выступая в роли "политического эксперта" и специалиста в области общественно-политических процессов в Украине.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование проводит Управление СБУ во Львовской области.

24 февраля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия троих депутатов от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Напомним, 1 марта СБУ объявила подозрение в госизмене сбежавшему в Крым экс-начальнику Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антону Шевцову.