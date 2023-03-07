Вимагала автономію для Галичини: ексглава ОПЗЖ у Львові звинувачена в держзраді

Заборонені організації, лжеекспертність, поширення інформації про фашизм в Україні та вимога автономії для Галичини — це лише частина пунктів, за які збираються судити жінку.

Related video

Проти ексглави Львівської обласної організації забороненої в Україні партії ОПЗЖ направили до суду обвинувальний акт за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє 7 березня Офіс генпрокурора.

За інформацією львівського порталу "Твоє місто", йдеться про Інну Іваночко, яка раніше обіймала цю посаду.

За інформацією Офісу генпрокурора, жінка займалася організацією та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно розповсюджували неправдиві дані з метою дестабілізації суспільно-політичних настроїв у Львівській області й зміни чинної влади в країні за вказівкою спецслужб країни-агресора.

Розслідування встановило, що обвинувачена з 2015 року керувала низкою місцевих проросійських осередків, зокрема забороненої партії ОПЗЖ і громадської організації "Український вибір — право народу".

Офіс генпрокурора повідомляє, що Іваночко також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання Галичині особливого економічного та культурного статусу і її від'єднання до окремої автономії.

"У своїх інтерв'ю жінка поширювала упереджену, пропагандистську та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також про нібито розташовані на території держави бази НАТО", — вказано в повідомленні.

[ + – ] Іваночко перебуває під вартою

Крім цього, розслідування встановило, що з 2018 року ексглава львівської організації ОПЗЖ брала активну участь у програмах на російських і проросійських медіа, виступаючи в ролі "політичної експертки" та фахівчині в галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Львівській області.

24 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження трьох депутатів від забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, 1 березня СБУ оголосила підозру в держзраді ексначальнику Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антону Шевцову, який втік у Крим.