"Прямая провокация России": в СБУ отреагировали на заявления о покушении на "председателя ПМР"

Кремль подтолкнул "министерство ГБ" Приднестровья к обвинениям в адрес Украины. СБУ отвергло заявления о покушении на "президента ПМР" Вадима Красносельского.

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Россия занимается провокациями для дестабилизации ситуации в регионе. Об этом 9 марта говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

Служба безопасности Украины назвала обвинения со стороны "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" чушью. Прослеживается четкая цель Кремля расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство.

В СБУ напомнили, что провокации и ложь – один из видов оружия, которым активно пользуется РФ. Весь мир уже ясно осознал, что Россия не может считаться нормальным государством, ведь вместе с сателлитами стремится только массовых убийств и издевательств над другими народами.

Действия Москвы направлены на реализацию плана по смене власти в Молдове. Россия заинтересована в оккупации новых государств, а также стремится создавать почву для дальнейшего наступления на Одесщину и Николаевщину. Украинскому военному командованию известны планы агрессора, принимаются соответствующие решения для обеспечения обороны границы с непризнанной приднестровской республикой. На территории квазиобразования может размещаться несколько мотострелковых батальонов без значительной поддержки техники.

Ранее Фокус сообщил, что в Тирасполе сделали заявление по предотвращению покушения на "председателя" Приднестровья. "Министерство госбезопасности" Приднестровья объявило информацию о якобы предотвращении покушения на "президента ПМР" Вадима Красносельского. Так называемый "прокурор ПМР" Анатолий Гурецкий, со своей стороны, рассказывает, что теракт якобы планировали организовать в самом центре Тирасполя. По его словам, помимо устранения "руководителей" непризнанной республики подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв среди жителей города.

Впоследствии в Тирасполе заявили, что поймали "агента СБУ". Он якобы уроженец непризнанной республики. Руководитель решил лично прокомментировать задержание мужчины и пообещал выступить на телевидении, сообщив подробности происшествия.