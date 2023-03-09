"Нікчемна провокація Росії": в СБУ відреагували на заяви щодо замаху на "голову ПМР"

Кремль спонукав "міністерство держбезпеки" Придністров'я до звинувачень на адресу України. СБУ відкинуло заяви щодо замаху на "президента ПМР" Вадима Красносільського.

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Росія займається провокаціями заради дестабілізації ситуації у регіоні. Про це 9 березня йдеться у повідомленні пресслужби українського відомства.

Служба безпеки України назвала звинувачення з боку "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" нісенітницею. Простежується чітка мета Кремля розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу.

У СБУ нагадали, що провокації та брехня – один із видів зброї, яким активно користується РФ. Весь світ вже чітко усвідомив, що Росія не може вважатися нормальною державою, адже разом із сателітами прагне тільки масових вбивств та знущань з інших народів.

Дії Москви направлені на реалізацію плану щодо зміни влади у Молдові. Росія зацікавлена в окупації нових держав, а також прагне творити підґрунтя для подальшого наступу на Одещину та Миколаївщину. Українському військовому командуванню відомим плани агресора, ухвалюються відповідні рішення для забезпечення оборони кордону з невизнаною придністровською республікою. На території квазіутворенні може розташовуватися кілька мотострілецьких батальйонів без значної підтримки техніки.

Раніше Фокус повідомив, що у Тирасполі зробили заяву стосовно запобігання замаху на "голову" Придністров'я. "Міністерство держбезпеки" Придністров'я оголосило інформацію щодо нібито запобігання замаху на "президента ПМР" Вадима Красносільського. Так званий "прокурор ПМР" Анатолій Гурецький, зі свого боку розповідає, що теракт нібито планували організувати у самому центрі Тирасполя. За його словами, крім усунення "керівників" невизнаної республіки, підозрювані розраховували на велику кількість жертв серед жителів міста.

Згодом у Тирасполі заявили, що впіймали "агента СБУ". Він нібито є уродженцем невизнаної республіки. Керівник вирішив особисто прокоментувати затримання чоловіка та пообіцяв виступити на телебаченні, повідомивши подробиці події.