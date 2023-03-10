Макрон назначил спецпосланника по вопросам помощи и восстановления Украины

Решение о назначении спецпосланника появилось одновременно с информацией о готовности Украины и Великобритании подписать соглашение о создании общего высокоточного вооружения.

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Эмманюэль Макрон, президент Франции, назначил Пьера Хайльбронна, ранее работавшего в должности вице-президента ЕБРР по политике и партнерствам, спецпосланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Об этом Хайльбронн сообщил 10 марта в Twitter.

Автор сообщения подчеркнул, что для него честь получить доверие от французского руководителя. Это огромный вызов, который он намерен реализовать. Соответствующая координация усилий поможет в восстановлении Украины.

Ожидается, что усилия европейского чиновника позволят ускорить процесс помощи Украине. Париж намерен активизировать сотрудничество во многих областях.

Ранее Хайльбронн исполнял обязанности вице-президента Европейского банка по реконструкции и развитию. В сентябре 2021 года он покинул пост.

Решение о его назначении объявлено практически одновременно с сообщением об организации встречи премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Участники мероприятия намерены подписать соглашение о создании высокоточного ударного оружия для защиты от угрозы российской агрессии. Планируется, что произойдет усиление военной координации стран позволит помощи Украины в отражении российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Алексея Резникова – Виталия Дейнегу и Андрея Шевченко. Виталий Дейнега получил должность заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. Шевченко вступил в должность заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

Известно также, что президент Владимир Зеленский назначил главу военной администрации Чернигова. Будет исполнять обязанности командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Брижинский. Под его командованием украинские военные в боях Донецкой области впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar.