Макрон призначив спецпосланника з питань допомоги і відбудови України

Рішення про призначення спецпосланника з’явилося одночасно з інформацією щодо готовності України та Великої Британії підписати угоду стосовно створення спільного високоточного озброєння.

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Емманюель Макрон, президент Франції, призначив П'єра Гайльбронна, який раніше працював на посаді віцепрезидента ЄБРР з політики і партнерств, спецпосланником з питань допомоги і відбудови України. Про це Гайльбронн повідомив 10 березня у Twitter.

Автор допису наголосив, що для нього честь отримати довіру від французького керівника. Це величезний виклик, який він прагне реалізувати. Відповідна координація зусиль допоможе у відбудові України.

Очікується, що зусилля європейського чиновника дозволять прискорити процес допомоги Україні. Париж має намір активізувати співпрацю у багатьох сферах.

Раніше Гайльбронн виконував обов'язки віцепрезидента Європейського банку з реконструкції та розвитку. У вересні 2021 року він залишив посаду.

Рішення щодо його призначення оголошено практично одночасно з повідомленням стосовно організації зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак та президента Франції Еммануеля Макрона у Парижі. Учасники заходу мають намір підписати угоду стосовно створення високоточної ударної зброї для захисту від загрози російській агресії. Планується, що відбудеться посилення військової координації країн дозволить допомоги України у відбитті російської агресії.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова – Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка. Віталій Дейнега отримав посаду заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Шевченко обійняв посаду заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

Відомо також, що президент Володимир Зеленський призначив голову військової адміністрації Чернігова. Виконуватиме обов'язки командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Дмитро Брижинський. Під його командуванням українські військові у боях на Донеччині вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar.