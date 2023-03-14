Едет в Казахстан. Гайдай уходит из поста главы Луганской ВГА, — Гончаренко

По словам нардепа, эта отставка связана с назначением Гайдая послом в Казахстан. Там должны объявить об этом после 19 марта.

Related video

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности. Об этом сегодня, 14 марта сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА. Скоро будет официальное назначение в Казахстан, как и писал ранее", — утверждает Гончаренко.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Гайдай уходит из долгности главы Луганской ВГА

Отставка Гайдая, по словам Гончаренко, связана с назначением его послом в Казахстан. Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на 19 марта.

А LB пишет, что нового главу Луганской ВГА в Офисе президента Украины выбирают среди кандидатур военных. Также известно, что на это место рассматривался нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

Сергей Гайдай занимал должность с 25 октября 2019 года.

Тем временем, в Луганской области российские оккупанты и дальше продолжают попытки прорвать оборону украинских защитников. Тяжелее всего сейчас на Белогоровском и Кременском направлениях.

13 марта глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщал, что на Кременском и Белогоровском направлениях российские кафиры для штурма позиций ВСУ привлекают новые резервы из Якутска и Хабаровска. Он добавил, что Силы обороны продолжают планомерно уничтожать технику оккупантов на этих участках фронта.

12 марта украинские пограничники опубликовали видео, как уничтожили подразделение оккупантов, которое пыталось продвинуться в окрестностях Бахмута. Защитников удивило "братство" российских захватчиков после боя.