Їде в Казахстан. Гайдай залишає посаду голови Луганської ВЦА, — Гончаренко

За словами нардепа, ця відставка пов'язана з призначенням Гайдая послом у Казахстан. Там мають оголосити про це після 19 березня.

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Глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади. Про це сьогодні, 14 березня, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА. Незабаром буде офіційне призначення в Казахстан, як і писав раніше", — стверджує Гончаренко.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Гайдай іде з посади голови Луганської ВЦА

Відставка Гайдая, за словами Гончаренка, пов'язана з призначенням його послом у Казахстан. Казахстан має надати агреман на призначення нового посла вже після проведення позачергових парламентських виборів, які заплановані на 19 березня.

А LB пише, що нового голову Луганської ВЦА в Офісі президента України обирають серед військових кандидатур. Також відомо, що на це місце розглядали нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка.

Сергій Гайдай обіймав посаду з 25 жовтня 2019 року.

Водночас у Луганській області російські окупанти й надалі продовжують спроби прорвати оборону українських захисників. Найважче зараз на Білогорівському та Кремінському напрямках.

13 березня голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай повідомляв, що на Кремінському та Білогорівському напрямках російські окупанти для штурму позицій ЗСУ залучають нові резерви з Якутська та Хабаровська. Він додав, що Сили оборони продовжують планомірно знищувати техніку окупантів цих ділянках фронту.

12 березня українські прикордонники опублікували відео, як знищили підрозділ окупантів, який намагався просунутися на околицях Бахмута. Захисників здивувало "братство" російських загарбників після бою.