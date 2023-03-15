Эскалация в Черном море. Зачем Россия сбила дрон MQ-9 Reaper и каким будет ответ США

Российские истребители устроили провокацию в отношении американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper в Черном море. В результате этого командование США потеряло ценное оборудование и получило своеобразный вызов к ответным действиям. Фокус разбирался, почему Кремль согласился на провокацию, которая может привести к еще большему ухудшению глобальной безопасности.

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Во вторник, 14 марта 2023 года, стало известно об ущербе американского многоцелевого беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Инцидент произошел в международных водах с участием российских истребителей Су-27. В результате чего дрон упал и затонул. Известно, что один из истребителей, намеренно сбросивший топливо перед американским беспилотником, в свою очередь другой – совершил маневр, в результате которого повредил пропеллер.

Почему MQ-9 Reaper просто не сбили

Американское политическое руководство назвало этот инцидент проявлением непрофессионализма и безрассудства. Но заметило, что будут продолжать свою деятельность в воздушном и водном пространстве Черного моря.

"Мы собираемся продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной нации. И мы собираемся продолжать делать то, что нам нужно для наших интересов национальной безопасности в этой части света", — заявил CNN координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби напомнил, что США летают в этом районе постоянно в течение года.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что таким образом Кремль проинформировал о том, что определил пространство над Черным морем как зону проведения так называемой "специальной военной операции".

"Мы предпочитаем не создавать ситуации, когда мы можем столкнуться с непреднамеренными столкновениями или непреднамеренными инцидентами между Российской Федерацией и США", — передает слова Антонова CNN.

Важно заметить, что русские истребители не сбивали MQ-9 Reaper с применением оружия. Беспилотник потерял управление и упал именно из-за умышленных действий военных летчиков, которые в дальнейшем спровоцировали катастрофу. То есть летчик умышленно сбросил на аппарат определенное количество своего топлива.

Компьютерная модель происшествия

"Дрон не сбивали с применением оружия, его вывели из строя определенными действиями. Поэтому мы не увидели какого-то действенного ответа, кроме политических заявлений. Поверьте, в США все четко по инструкциям — на какое военное действие, применение вооружения, каким должен быть ответ. Этого не было, поэтому сейчас это именно заявления", — отмечает Фокусу военный эксперт Петр Черник.

Напомним, что беспилотник MQ-9 Reaper является современной разработкой США. Его первый полет состоялся в начале 2001 года, а стоимость одной единицы достигает более $10 млн без учета несущего оборудования. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper составляет от 28 до 33 часов.

Это не первая потеря США MQ-9 Reaper – в 2017 и 2019 годах дроны сбивали в Йемене. В прошлом году разведчик потерпел крушение во время захода на посадку на румынскую военную базу.

Зачем Путин приказал сбить американский дрон

Уничтожение американского ценного разведчика, систематически находившегося в воздушном пространстве над Черным морем, необходимо, в первую очередь, для российского внутреннего пользователя. Кремлю необходимо показать победу над коллективным Западом и решимость своих намерений по защите территории. Там хорошо знают, что инцидент спровоцирует некую эскалацию из НАТО – представители Альянса чуть ли не каждый раз подчеркивают, что не стремятся ни к какому-либо вооруженному противостоянию с РФ. По состоянию на вторую половину дня, 15 марта, официальные лица НАТО публично не прокомментировали ситуацию.

Весьма сдержанные заявления прозвучали от министров обороны союзников США вне НАТО – в AUKUS. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Москва должна уважать международное воздушное пространство.

"Ключевым здесь то, что все стороны уважают международное воздушное пространство, и мы призываем россиян делать это. Американцы сказали, что считают это непрофессиональным", — сказал министр в комментарии Reuters.

Его австралийский коллега Ричард Марлз отметил, что РФ продолжает играть не по правилам.

"Я думаю, что это опять же пример того, что Россия не играет по правилам, что, собственно, и поставлено на карту во всем конфликте в Украине. Россия должна что-то объяснить с точки зрения того, как она действовала по этому беспилотнику", – сказал министр.

Напомним, оборонный пакт AUKUS был создан в сентябре 2021 года между Австралией, Великобританией и США. Собственно их аббревиатуры и вынесены в название – Australia, United Kingdom, United States.

"У Путина катастрофическое поражение в Украине, они не могут ничего добиться, даже взять Бахмут. Поэтому нужно объяснение, почему так называемое СВО затянулось. Это классический пример тоталитарного устройства, власть держится на своем месте пока народ ей верит. Мы уже отмечаем, как русский пропаганда запускает нарративы, что война в Украине идет именно с НАТО. Симоньян уже заявила, что Украину победили за два дня, а сейчас воюют с НАТО. Это продукт для внутреннего российского пользователя нужные победы, которые пытаются создать даже таким образом", — объясняет Черник. .

По мнению политического эксперта Дмитрия Снегирева, таким образом Кремль пытается действовать превентивно по анонсированному украинскому контрнаступлению. Идет своеобразная игра на повышение ставок и напряженности ситуации.

"Россия идет ва-банк накануне украинского контрнаступления. Таким образом они пытаются обозначить свои красные линии, мол Крым — это суверенная территория РФ, любые действия там наткнутся на решительный ответ. Это своеобразная тактика времен "холодной войны", запуск в ход военных пугалок", — говорит изданию эксперт.

Специалисты напоминают, что подобное поведение присуще российской тоталитарной политической элите. Сходная ситуация происходила в конце 80-х годов прошлого века между советскими и американскими военными кораблями. Речь идет о столкновении бортами в феврале 1988 года в Черном море кораблей "Беззаветный" и СКР-6 из "Йорктауна" и "Кэрона". Или более свежая провокация против британского военного корабля HMS Defender, который в 2021 году отправлялся из Одессы в Грузию из-за прибрежных вод временно оккупированного Крыма.

Как Вашингтон ответит на инцидент

Опрошенные Фокусом специалисты уверены, что ответ США на провокацию РФ не иссякнет только политическими заявлениями и дипломатическими встречами. С начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль постоянно нарушает нормы международного права и провоцирует союзников по НАТО. Однако этот ответ не обязательно может быть в ближайшее время.

"По моему мнению, сейчас в американском истеблишменте активизируются все политические силы, выступающие за передачу Украине дополнительного вооружения. Речь идет об истребителях, дальнобойных ракетах типа ATACMS и средствах радиоэлектронной борьбы. Кроме того, это будет модификация санкций, чтобы полностью перекрыть возможность их обхода". В первую очередь, это касается попадания на территорию РФ микросхем, которые необходимы в военной промышленности", — говорит Черник.

Дмитрий Снегирев предполагает, что это будет комбинированный ответ, включающий усиление экономических санкций, расширение материально-технической помощи для Украины.

"То есть мы наконец-то можем получить то вооружение, о котором просим уже длительный промежуток времени. Речь идет, об авиационной компоненте и дальнобойных ракетах. Создание определенной авиационной коалиции по вопросам передачи Украине истребителей", — отмечает эксперт.

Напомним, США не исключают возможности передачи Украине современных боевых истребителей. Один из возможных вариантов – это разрешение на реэкспорт из других стран. К слову, до конца 2022 года воздушные силы Австралии планируют снять с вооружения свои истребители F/A-18A/B Hornet. Их сейчас активно заменяют на современные многоцелевые истребители F-35A Lightnings II.

Главной причиной задержки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS называют именно опасения, что это решение станет агрессивным шагом со стороны Вашингтона. Однако дерзкая атака на американский разведывательный дрон в международном воздушном пространстве может стать своеобразным "казусом бели" для Байдена.