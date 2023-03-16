"Важный участок": Гайдай подтвердил свое возможное назначение послом в Казахстане (видео)

По словам бывшего главы Луганской ОВА, он не жалеет ни об одном дне, проведенном на посту и готов принять любое назначение президентом Зеленским.

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Бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил свое возможное назначение послом Украины в Казахстане, но отметил, что "все еще может измениться". Об этом он рассказал в интервью журналисту Василию Голованову, опубликованном 16 марта.

"Когда у нас какие-то подразделения переводятся на другое направление, это не значит, что есть большая проблема на местах, куда вывозят людей. Это значит, что есть важный участок, где нужно держать оборону, и мы ее укрепляем. Ситуация с моим увольнением и, надеюсь, скорым назначением на новую должность — это как раз такая ротация", — рассказал Гайдай.

Бывший глава Луганской ОВА добавил, что на его место, скорее всего, поставят военного, а его самого перенаправят "на другой фронт".

"В данном случае, я надеюсь, это будет дипломатическая работа на очень важном направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Это уже обсуждалось. Опять же, все может измениться, мы находимся в состоянии войны. Если президент видит меня в другом направлении, я не буду спорить. Где бы он меня ни увидел, я буду работать до победы", — отметил Гайдай.

По словам экс-главы Луганской ОВА, одним из главных его достижений на посту была эвакуация граждан во время полномасштабного вторжения.

"3,5 года я отдал своей родной области. Не жалею не об одном дне. Более того, горожусь тем, что удалось сделать. В относительно мирное время мне удалось вывести область на третье место в Украине. А после полномасштабного вторжения мы сделали все возможное, чтобы эвакуировать как можно больше людей", — рассказал Гайдай.

Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

15 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Днем ранее, 14 марта, Кабинет министров Украины согласовал увольнение руководителей вышеназванных областных военных администраций.