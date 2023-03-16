"Важлива ділянка": Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом у Казахстані (відео)

За словами колишнього голови Луганської ОВА, він не шкодує про жодний день, проведений на посаді та готовий прийняти будь-яке призначення президентом Зеленським.

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Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані, але наголосив, що "все ще може змінитися". Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Василю Голованову, опублікованому 16 березня.

"Коли у нас якісь підрозділи переводяться на інший напрямок, це не означає, що є велика проблема на місцях, куди вивозять людей. Це означає, що є важлива ділянка, де треба тримати оборону, і ми її зміцнюємо. Ситуація із моїм звільненням і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду – це якраз така ротація", – розповів Гайдай.

Колишній голова Луганської ОВА додав, що на його місце, найімовірніше, призначать військового, а його перенаправлять "на інший фронт".

"У даному випадку, я сподіваюся, це буде дипломатична робота на дуже важливому напрямку. Імовірно, це буде Казахстан. Це вже обговорювалося. Знову ж таки, все може змінитися, ми перебуваємо в стані війни. Якщо президент бачить мене в іншому напрямку, я не сперечатимусь. Де б він мене не побачив, я працюватиму до перемоги", — зазначив Гайдай.

За словами ексголови Луганської ОВА, одним із головних його досягнень на посаді була евакуація громадян під час повномасштабного вторгнення.

"3,5 роки я віддав своїй рідній області. Не шкодую ні про один день. Ба більше, пишаюся тим, що вдалося зробити. У відносно мирний час мені вдалося вивести область на третє місце в Україні. А після повномасштабного вторгнення ми зробили все можливе, щоб евакуювати якомога більше людей", — розповів Гайдай.

Зеленський звільнив керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

15 березня президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

На день раніше, 14 березня, Кабінет міністрів України погодив звільнення керівників вищезгаданих обласних військових адміністрацій.