"Понесут ответственность": Кулеба заявил, что многие страны "плохо отнеслись" к Украине

По словам главы МИД, во время российского вторжения страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне. Он добавил, что государства, которые не поддержали Киев, заплатят цену в будущем.

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Государства, которые "плохо отнеслись к Украине" во время вторжения России, будут притянуты к ответственности после окончания войны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинской редакции издания BBC 17 марта.

По его словам, выбор, который сделала каждая страна после начала полномасштабной войны России против Украины, будет учтен при построении будущих отношений.

Он отметил, что хоть Киев и получает военную и финансовую помощь от Запада, много стран Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне. Глава МИД добавил, что государства, которые не поддержали Украину сейчас и "плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине", заплатят цену в будущем.

"Если кто-то в мире думает, что то, как та или иная страна вела себя или отнеслась к Украине в самый темный момент ее истории, не будет учтено при построении будущих отношений, то эти люди просто не знают, как работает дипломатия. Война — это время, когда нужно сделать выбор. И каждый выбор был зафиксирован", — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Украина может зависеть от помощи Запада в военном и экономическом планах, но в мирное время у нашей страны огромный объем экспорта зерновых культур. Это дает Киеву экономическое влияние, особенно в некоторых странах, которые развиваются.

Дмитрий Кулеба также заявил, что Запад недостаточно быстро предоставляет Украине вооружение, потому что не был готов к большой войне. Однако ВСУ нуждаются в боеприпасах, особенно в районе Бахмута Донецкой области.

"Мы хотим, чтобы партнеры действовали быстрее. Если одну доставку откладывают на один день, это значит, что кто-то погибнет на передовой", — заявил он.

Напомним, 16 марта Дмитрий Кулеба поговорил с главой МИД Китая Цинь Ганом. Китайская сторона после разговора отметила необходимость для Украины и России сесть за стол переговоров.

10 марта СМИ сообщали, что Россия отправила Ирану захваченное у ВСУ западное вооружения для изучения и создания копий. Москва считает, что такой подход будет стимулировать иранских властей продолжать поддерживать войну России против Украины.