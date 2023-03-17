"Понесуть відповідальність": Кулеба заявив, що багато країн "погано поставилися" до України

За словами голови МЗС, під час російського вторгнення країни Африки, Азії та Південної Америки залишилися осторонь. Він додав, що держави, які не підтримали Київ, заплатять ціну у майбутньому.

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Держави, які "погано сприйняли Україну" під час вторгнення Росії, будуть притягнуті до відповідальності після закінчення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю українській редакції видання ВВС 17 березня.

За його словами, вибір, який зробила кожна країна після початку повномасштабної війни Росії проти України, буде враховано під час побудови майбутніх відносин.

Він зазначив, що хоч Київ і отримує воєнну та фінансову допомогу від Заходу, багато країн Африки, Азії та Південної Америки залишилися осторонь. Голова МЗС додав, що держави, які не підтримали Україну зараз і "погано повелися під час цієї війни і погано сприйняли Україну", заплатять ціну в майбутньому.

"Якщо хтось у світі думає, що те, як та чи інша країна поводилася або поставилася до України в найтемніший момент її історії, не буде враховано при побудові майбутніх відносин, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія. Війна — це час, коли потрібно зробити вибір. І кожен вибір був зафіксований", — підкреслив Кулеба.

Міністр додав, що зараз Україна може залежати від допомоги Заходу у воєнному та економічному планах, але у мирний час наша країна має величезний обсяг експорту зернових культур. Це дає Києву економічний вплив, особливо у деяких країнах, що розвиваються.

Дмитро Кулеба також заявив, що Захід недостатньо швидко надає Україні озброєння, бо не був готовим до великої війни. Проте ЗСУ потребують боєприпасів, особливо у районі Бахмута Донецької області.

"Ми хочемо, щоб партнери діяли швидше. Якщо одну доставку відкладають на один день, це означає, що хтось загине на передовій", — заявив він.

Нагадаємо, 16 березня Дмитро Кулеба поговорив із головою МЗС Китаю Цінь Ганом. Китайська сторона після розмови наголосила на необхідності для України та Росії сісти за стіл переговорів.

10 березня ЗМІ повідомляли, що Росія відправила Ірану захоплене у ЗСУ західне озброєння для вивчення та створення копій. Москва вважає, що такий підхід стимулюватиме іранську владу продовжувати підтримувати війну Росії проти України.