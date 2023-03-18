В Приднестровье заявили о задержании двух людей, причастных к "теракту СБУ" (видео)

В непризнанной республике утверждают, что задержанные не принимали прямого участия в подготовке к диверсии.

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В непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) задержали еще двоих человек, которые якобы причастны к подготовке "теракта" в Тирасполе Службой безопасности Украины. Об этом 17 марта сообщил "генпрокурор ПМР" Анатолий Гурецкий в эфире телеканала "Первый Приднестровский",

При этом Гурецкий отметил, что задержанные не принимали прямого участия в подготовке теракта, оба они являются уроженцами Приднестровья.

Задержанные "имеют отношение к тому, что произошло", сообщил "генпрокурор ПМР"

"Дополнительно задержаны еще двое лиц. Имеют отношение к тому, что произошло, но не с точки зрения участия к подготовке теракта, а в том или ином содействии, скажем так. Это граждане Приднестровья. Сейчас идет очень интенсивная работа по всем направлениям. По перепроверке контактов, мест проживания, в большом количестве проводились обыски", — рассказал Гурецкий.

"Теракт" СБУ в Приднестровье

9 марта Приднестровье обвинило СБУ в планировании покушения на "президента" непризнанной республики Вадима Красносельського и теракта в центре Тирасполя. По информации т.н. "приднестровских правоохранителей" задание организовать "теракт" получил некий Вячеслав Кисничан, который якобы сотрудничал с украинской Службой безопасности. В тоже время Молдова заявила, что ее службы не фиксировали никакой "подготовки к теракту" в Приднестровье.

10 марта администрация видеохостинга YouTube удалила видео так называемого "следственного комитета Приднестровья" о якобы подготовке покушения на "президента" непризнанной республики Вадима Красносельского.

14 марта Местный телеканал "Первый Приднестровский" выпустил сюжет о якобы подготовке теракта против делегации ОБСЕ, когда она приезжала на переговоры в город Бендеры 14 февраля. Подробности о готовящемся "теракте" рассказал задержанный ранее силовиками Вячеслав Кисничан.