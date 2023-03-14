Теракт в Приднестровье: непризнанная республика выдвинула новые обвинения Украине (видео)

Задержанный силовиками непризнанной "республики" Вячеслав Кисничан заявил, что он якобы сотрудничал с СБУ и получил задание взорвать машину со взрывчаткой в районе Бендерской крепости, где должны были пройти переговоры делегаций ОБСЕ.

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В непризнанном Приднестровье продолжают обвинять сотрудников СБУ в подготовке терактов. Местный телеканал "Первый Приднестровский" выпустил сюжет о якобы подготовке теракта против делегации ОБСЕ с 20 человек, когда она приезжала на переговоры в город Бендеры 14 февраля.

Подробности о готовящемся "теракте" рассказал задержанный ранее силовиками Вячеслав Кисничан.

По словам Кисничана, он якобы сотрудничал со Службой безопасности Украины, которая запланировала теракт на вторник, 14 февраля — именно ту дату, когда в непризнанной "республике" с визитом пребывали председатель ОБСЕ с делегацией и министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

В качестве способа, по словам задержанного, была избранна машина, начиненная взрывчаткой. Ее планировали поставить в районе Бендерской крепости, где должны были пройти переговоры делегаций ОБСЕ и непризнанного Приднестровья.

"Сначала теракт планировали совершить еще до начала переговоров. Но затем кураторы из СБУ согласовали мне новый план — подорвать делегацию ОБСЕ, когда она будет уезжать в Кишинев", — заявил на камеру Кисничан.

Кисничан также заявляет, что отказался выполнять все указания, которые ему якобы давали сотрудники СБУ.

Заметим, что в СБУ обвинения пока что не комментировали.

Напомним, 9 марта непризнанное Приднестровье обвинило СБУ в планировании покушения на своего "президента" Вадима Красносельського и теракта в центре Тирасполя. По информации т.н. "приднестровских СМИ" задание организовать "теракт" получил некий Вячеслав Кисничан, который якобы сотрудничал с украинской Службой безопасности.

Также мы информировали, что 8 марта молдавская оппозиционная пророссийская партия "Шор" выступила против вступления в НАТО на фоне заявлений президента Майи Санду о возможном прекращении нейтралитета Молдовы. По словам вице-председателя партии Марины Таубер, заявления Санду о необходимости вступления в военный союз могут привести к дестабилизации в стране и обострению приднестровского конфликта.