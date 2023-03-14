Теракт у Придністров'ї: невизнана республіка висунула нові звинувачення Україні (відео)

Затриманий силовиками невизнаної "республіки" В'ячеслав Кисничан заявив, що він нібито співпрацював з СБУ та отримав завдання підірвати машину з вибухівкою у районі Бендерської фортеці, де мали пройти переговори делегацій ОБСЄ.

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У невизнаному Придністров'ї продовжують звинувачувати співробітників СБУ в підготовці терактів. Місцевий телеканал "Первый Приднестровский" випустив сюжет про нібито підготовку теракту проти делегації ОБСЄ з 20 осіб, коли вона приїжджала на переговори в місто Бендери 14 лютого.

Подробиці про підготовку "теракту" розповів затриманий раніше силовиками В'ячеслав Кисничан.

За словами Кисничана, він нібито співпрацював зі Службою безпеки України, яка запланувала теракт на вівторок, 14 лютого — саме ту дату, коли у невизнаній "республіці" з візитом перебували голова ОБСЄ з делегацією та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Як спосіб, за словами затриманого, було обрано машину, начинену вибухівкою. Її планували поставити в районі Бендерської фортеці, де мали пройти переговори делегацій ОБСЄ та невизнаного Придністров'я.

"Спочатку теракт планували вчинити ще до початку переговорів. Але потім куратори з СБУ погодили мені новий план — підірвати делегацію ОБСЄ, коли вона виїжджатиме до Кишинева", — заявив на камеру Кисничан.

Кисничан також заявляє, що відмовився виконувати всі вказівки, які нібито йому давали співробітники СБУ.

Зауважимо, що в СБУ звинувачення поки що не коментували.

Нагадаємо, 9 березня невизнане Придністров'я звинуватило СБУ в плануванні замаху на свого "президента" Вадима Красносельського та теракту в центрі Тирасполя. За інформацією т. зв. "придністровських ЗМІ" завдання організувати "теракт" отримав якийсь В'ячеслав Кисничан, який нібито співпрацював з українською Службою безпеки.

Також ми інформували, що 8 березня молдовська опозиційна проросійська партія "Шор" виступила проти вступу до НАТО на тлі заяв президентки Маї Санду про можливе припинення нейтралітету Молдови. За словами віцеголови партії Марини Таубер, заяви Санду про необхідність вступу до військового союзу можуть призвести до дестабілізації в країні та загострення придністровського конфлікту.