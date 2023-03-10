Оскорбление и угрозы: YouTube удалил видео о "подготовке покушения на главу Приднестровья"

СМИ т.н. "ПМР" пожаловались на администрацию видеохостинга и обвинили во всем СБУ.

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Администрация видеохостинга YouTube удалила видео так называемого "следственного комитета Приднестровья" о якобы подготовке покушения на "президента" непризнанной республики Вадима Красносельского. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает канал "Первый Приднестровский".

Администрация YouTube в качестве причин удаления назвала оскорбления и угрозы со стороны приднестровских деятелей.

"Youtube удалил фильм-расследование СК ПМР о теракте, который в Тирасполе планировали спецслужбы Украины. Удалил "за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз". "Оскорбились", вероятно, в СБУ", — пишет СМИ непризнанной республики.

"Покушение" на "президента" ПМР

Напомним, 9 марта т.н. "министерство госбезопасности" Приднестровья сообщило о якобы предотвращении покушения на "президента ПМР" Вадима Красносельского. В Тирасполе утверждают что покушение на "лидера" непризнанной республики, а также ряд других "чиновников" якобы готовилось по заданию Службы безопасности Украины.

В тот же день стало известно о том, что т.н "следственный комитет ПМР" подозревает в подготовке покушения на Красносельского 44-летнего уроженца Приднестровья Вячеслава Кисничана, которого уже задержали.

Также 9 марта в СБУ отреагировали на заявление "приднестровских правоохранителей". В ведомстве назвали обвинения со стороны "Министерства государственной безопасности" чушью. В СБУ ответили, что в заявлениях представителей ПМР прослеживается четкая цель Кремля расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом Киев.