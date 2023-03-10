Образа та погрози: YouTube видалив відео про "підготовку замаху на главу Придністров'я"

ЗМІ т.зв. "ПМР" поскаржилися на адміністрацію відеохостингу та звинуватили в усьому СБУ.

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Адміністрація відеохостингу YouTube видалила відео так званого "слідчого комітету Придністров'я" про нібито підготовку замаху на "президента" невизнаної республіки Вадима Красносельського. Про це в п'ятницю, 10 березня, повідомляє канал "Перший Придністровський".

Адміністрація YouTube як причину видалення назвала образи та погрози з боку придністровських діячів.

"YouТube видалив фільм-розслідування СК ПМР про теракт, який у Тирасполі планували спецслужби України. Вилучив "за порушення правил щодо образ і погроз". "Образилися", ймовірно, в СБУ", — пише ЗМІ невизнаної республіки.

"Замах" на "президента" ПМР

Нагадаємо, 9 березня т.зв. "Міністерство держбезпеки" Придністров'я повідомило про нібито запобігання замаху на "президента ПМР" Вадима Красносельського. У Тирасполі стверджують, що замах на "лідера" невизнаної республіки, а також низку інших "чиновників" нібито готували за завданням Служби безпеки України.

Того ж дня стало відомо про те, що т.зв. "слідчий комітет ПМР" підозрює в підготовці замаху на Красносельського 44-річного уродженця Придністров'я В'ячеслава Кисничана, якого вже затримали.

Також 9 березня в СБУ відреагували на заяву "придністровських правоохоронців". У відомстві назвали звинувачення з боку "Міністерства державної безпеки" нісенітницею. У СБУ відповіли, що в заявах представників ПМР простежується чітка мета Кремля розхитати ситуацію на території, яка фактично окупована та підконтрольна їй, звинувативши в цьому Київ.