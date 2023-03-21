"Гораздо умнее россиян": Верещук назвала ожидания от звонка Зеленского Си Цзиньпину

Китай, как считает глава Минреинтеграции, не собирается помогать РФ в будущем из-за страха попасть под международные санкции, а вот с украинским президентом председателю КНР необходимо обсудить преступления, совершенные Кремлем.

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Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о том, чего ожидает от разговора президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином, если он состоится. Об этом она высказалась в новом интервью для портала Corriere della Sera во вторник, 21 марта.

По мнению чиновницы, Китай не собирается помогать напрямую Российской Федерации в войне против Украины, так как в Пекине не хотят оказаться под международными санкциями в обозримом будущем.

"Я не верю. Это предполагало бы прямую конфронтацию с Западом. Я считаю, что китайские руководители гораздо умнее российских ", — отметила министр.

При этом, она считает крайне важным шагом, если Си Цзиньпин после возвращения из Москвы проведет официальный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политикам есть что сказать друг другу и это помогло бы укрепить отношения между государствами.

"Это был бы важный шаг, им есть что сказать друг другу. Я считаю важным, чтобы китайский лидер подчеркнул Путину, что преступления против человечности, совершенные в Украине, включая депортацию детей, массовые убийства мирных жителей, бомбардировку энергетической инфраструктуры, неприемлемы", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, 21 марта Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина приехать в Китай в 2023 году с ответным визитом. Произошло это в ходе неформальных переговоров, которые состоялись накануне.

Также в Пекине рассказали, как прошли переговоры с Путиным. Лидер КНР выступил в очередном раз за политическое урегулирование войны в Украине, на что глава Кремля якобы выразил свою готовность к началу мирных переговоров.