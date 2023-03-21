"Набагато розумніші за росіян": Верещук назвала очікування від дзвінка Зеленського Сі Цзіньпіну

Китай, як вважає глава Мінреінтеграції, не збирається допомагати РФ у майбутньому через страх потрапити під міжнародні санкції, а ось з українським президентом голові КНР необхідно обговорити злочини, вчинені Кремлем.

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Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, на що чекає від розмови президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном, якщо вона відбудеться. Про це вона висловилася у новому інтерв'ю для порталу Corriere della Sera у вівторок, 21 березня.

На думку чиновниці, Китай не збирається допомагати напряму Російської Федерації у війні проти України, оскільки в Пекіні не хочуть опинитися під міжнародними санкціями в найближчому майбутньому.

"Я не вірю. Це передбачало б пряму конфронтацію із Заходом. Я вважаю, що китайські керівники набагато розумніші за російських", — зазначила міністр.

При цьому вона вважає вкрай важливим кроком, якщо Сі Цзіньпін після повернення з Москви проведе офіційну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Політикам є що сказати один одному, і це допомогло б зміцнити відносини між державами.

"Це був би важливий крок, їм є що сказати один одному. Я вважаю важливим, щоб китайський лідер підкреслив Путіну, що злочини проти людяності, вчинені в Україні, включаючи депортацію дітей, масові вбивства мирних жителів, бомбардування енергетичної інфраструктури, є неприйнятними", — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 21 березня Сі Цзіньпін запросив президента РФ Володимира Путіна приїхати до Китаю в 2023 році з візитом у відповідь. Сталося це під час неформальних переговорів, що відбулися напередодні.

Також у Пекіні розповіли, як пройшли переговори з Путіним. Лідер КНР вкотре виступив за політичне врегулювання війни в Україні, на що глава Кремля нібито висловив свою готовність до початку мирних переговорів.