Суд заочно арестовал топ-соратника Медведчука по подозрению в госизмене

Следователи установили, что подозреваемый экснардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в преддверии полномасштабного вторжения публиковал пропагандистские материалы, пытаясь сформировать антиукраинские настроения в обществе.

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Мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно) избрана судебной инстанцией в отношении Рената Кузьмина, бывшего депутата Верховной рады. Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу, 24 марта, сообщила подробности.

Политика подозревается в государственной измене. Следователи установили, что в преддверии полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины публиковал пропагандистские материалы в СМИ. Эта информация наносила ущерб национальной безопасности Украины.

В ДБР объяснили, что с марта 2021 года и в период наступления российских захватчиков бывший народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" в своих выступлениях озвучивал данные, которые были пропагандистского характера. Цель таких действий – формирование антиукраинских настроений в обществе. Как считают правоохранители, именно благодаря соответствующим публикациям со стороны нардепа оказывалось информационное влияние с целью нанести ущерб суверенитету, территориальной целостности, безопасности государства и его неприкосновенности.

По ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) правоохранительные структуры квалифицировали действия Кузьмина. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре 2022 года Ренату Кузьмину было доложено о подозрении. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал уведомление о подозрении в государственной измене. Нардепа обвинили в размещении в социальных сетях и интернете материалы в ущерб Украине, которые подрывали суверенитет нашего государства. Верховная Рада во время заседания 13 января 2023 досрочно прекратила полномочия пяти народных депутатов, в том числе и Кузьмина.

Также в январе 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства нардепов Рената Кузьмина, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача. Решение принято на основании материалов, подготовленных сотрудниками СБУ и миграционной службы.