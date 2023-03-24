Суд заочно заарештував топсоратника Медведчука за підозрою у держзраді

Слідчі встановили, що підозрюваний екснардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін напередодні повномасштабного вторгнення публікував пропагандистські матеріали, намагаючись сформувати антиукраїнські настрої у суспільстві.

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Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) обрано судовою інстанцією стосовно Рената Кузьміна, колишнього депутата Верховної ради. Пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю, 24 березня, повідомила подробиці.

Політика підозрюють у державній зраді. Слідчі встановили, що напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України публікував пропагандистські матеріали у ЗМІ. Ця інформація завдавала шкоди національній безпеці України.

У ДБР пояснили, що з березня 2021 року та у період наступу російських загарбників колишній народний депутат від "Опозиційної платформи — За життя" у своїх виступах озвучував дані, які були пропагандистського характеру. Мета таких дій – формування антиукраїнських настроїв у суспільстві. Як вважають правоохоронці, саме завдяки відповідним публікаціям з боку нардепа здійснювався інформаційний вплив для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, безпеці держави та її недоторканості.

За ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) правоохоронні структури кваліфікували дії Кузьміна. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Ренату Кузьміну було повідомлено про підозру. Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав повідомлення про підозру у державній зраді. Нардепа звинуватили у розміщенні в соціальних мережах та в інтернеті матеріали на шкоду Україні, які підривали суверенітет нашої держави. Верховна Рада під час засідання 13 січня 2023 року достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, зокрема й Кузьміна.

Також у січні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення громадянства нардепів Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача. Рішення ухвалено на підставі матеріалів, які підготували співробітники СБУ та міграційної служби.