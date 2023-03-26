Футбол "Украина-Англия": Кулеба и Клеверли заключили пари на бутылку вина

Матч "Украина — Англия" пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Букмекеры ставят на победу англичан, а глава МИД Великобритании пожелал победы сильнейшей команде.

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Министры Украины Дмитрий Кулеба и Великобритании Джеймс Клеверли сделали ставки на футбольный матч между сборными Украины и Англии 26 марта. Условие ставки назвал в Twitter глава МИД Украины.

"Если Украина выиграет, вы должны мне бутылку английского вина. Если Англия — угощу вас бутылкой украинского вина. Согласны?" – спросил Кулеба.

Клеверли ответил на украинском языке согласием и пожелал победы сильнейшей команде.

Клеверли вспомнил, прошлую встречу сборных Англии и Украины на футбольном поле. Английский министр спросил Кулебу, будет ли он снова болеть за Англию.

Матч "Украина — Англия": когда начнется игра?

Стартовый матч отбора на чемпионат по футболу "Евро-2024" между сборными Украины и Англии начнется 26 марта в 19.00 по киевскому времени на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Англия до этого выиграла у Италии со счетом 2:1 на выезде. Англичане оказались в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, но уступили Франции.

Сборная Англии в последних 6 матчах во всех турнирах выиграла 4 раза

Сборная Англии в последних 6 матчах во всех турнирах выиграла 4 раза, один раз была ничья и еще один — проигрыш. В матче с Украиной не сыграют защитник Шоу из-за дисквалификации, нападающий Рашфорд и полузащитник Маунт, который получил травму.

Украина пропустила стартовый тур отбора на "Евро-2024" и не сыграла в Катаре, проиграв в плей-офф отбора команде из Уэльса. В общей статистике Украина и Англия провели 8 встреч. Англия одержала 5 побед, Украина — 1. Еще в двух встречах футболисты сыграли вничью.

Авторитетная букмекерская контора William Hill ставит на победу Англии с коэффициентом 1,29. Выигрыш Украины оценили в 12,00, а ничью — в 5,50.

Напомним, что жеребьевка Чемпионата Европы по футболу-2024 прошла во Франкфурте-на-Майне в октябре прошлого года. Кроме Англии, команде Александра Петракова достались Италия, Северная Македония и Мальта.

Российские футболисты пропустят чемпионат в 2024 году — спортсменов не допустили к жеребьевке отборочного тура.