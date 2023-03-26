Футбол "Україна-Англія": Кулеба та Клеверлі уклали парі на пляшку вина

Матч "Україна — Англія" пройде на стадіоні Вемблі в Лондоні. Букмекери ставлять на перемогу англійців, а глава МЗС Великобританії побажав перемоги найсильнішій команді.

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Міністри України Дмитро Кулеба та Великобританії Джеймс Клеверлі зробили ставки на футбольний матч між збірними України та Англії 26 березня. Умову ставки назвав у Twitter глава МЗС України.

"Якщо Україна виграє, ви повинні мені пляшку англійського вина. Якщо Англія пригощу вас пляшкою українського вина. Згодні?" — Запитав Кулеба.

Клеверлі відповів українською мовою згодою та побажав перемоги найсильнішій команді.

Клеверлі згадав минулу зустріч збірних Англії та України на футбольному полі. Англійський міністр запитав Кулебу, чи знову вболіватиме за Англію.

Матч "Україна — Англія": коли почнеться гра

Стартовий матч відбору на чемпіонат з футболу "Євро-2024" між збірними України та Англії розпочнеться 26 березня о 19.00 за київським часом на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Англія раніше виграла в Італії з рахунком 2:1 на виїзді. Англійці опинилися в 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі, але поступилися Франції.

Збірна Англії в останніх 6 матчах у всіх турнірах виграла 4 рази

Збірна Англії в останніх 6 матчах у всіх турнірах виграла 4 рази, один раз була нічия та ще один – програш. У матчі з Україною не зіграють захисник Шоу через дискваліфікацію, нападник Рашфорд та півзахисник Маунт, який отримав травму.

Україна пропустила стартовий тур відбору на "Євро-2024" і не зіграла у Катарі, програвши у плей-офф відбору команді з Вельсу. У загальній статистиці Україна та Англія провели 8 зустрічей. Англія здобула 5 перемог, Україна — 1. Ще у двох зустрічах футболісти зіграли внічию.

Авторитетна букмекерська контора William Hill ставить перемогу Англії з коефіцієнтом 1,29. Виграш України оцінили у 12,00, а нічию – у 5,50.

Нагадаємо, що жеребкування Чемпіонату Європи з футболу-2024 відбулося у Франкфурті-на-Майні у жовтні минулого року. Окрім Англії, команді Олександра Петракова дісталися Італія, Північна Македонія та Мальта.

Російські футболісти пропустять чемпіонат 2024 року — спортсменів не допустили до жеребкування відбіркового туру.