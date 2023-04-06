Обвиненный в мошенничестве депутат Белобров стал замначальником Херсонской ОВА, — СМИ

По информации журналистов, суд над политиком, который занимался финансовыми пирамидами, продолжался в течении семи лет, но закончился ничем. Теперь он планирует бросить все силы на то, чтобы "построить город мечты".

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Украинские власти назначили на топ-должность в освобожденном Херсоне мужчину, которого обвиняли в свое время в финансовых пирамидах. Об этом сообщает издание "Мост" в четверг, 6 апреля.

Речь идет про депутата Херсонского городского совета Виталия Белоброва, который несколько лет назад организовывал финансовые пирамиды на территории Украины, как отмечают СМИ. Теперь же он назначен заместителем начальника городской военной администрации и будет отвечать за международную помощь для Украины.

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что отныне будет ответственен за сотрудничество с международными и национальными партнерами, посольствами и так далее. Кроме того, ему поручено найти "ресурсы и партнеров для восстановления и строительства города мечты".

В Херсонскую ОВА назначили депутата, который замечен в мошенничестве Фото: Facebook

Депутат городского совета Виталий Белобров: что о нем известно

По информации журналистов, еще в 2021 году его компания получила без конкурса и других прозрачных процедур право на страхование всего коммунального транспорта в городе.

Кроме того, у депутата есть и уголовное прошлое. В 2013 году в суде Запорожья начали рассматривать дело о мошенничестве. Виталий Белобров проходил там как один из подозреваемых. Уголовное производство касалось компании, которая обманным путем собирала деньги с граждан в обмен на инвестиции. Это была своеобразная финансовая пирамида, по информации СМИ.

В Херсонскую ОВА назначили депутата, который замечен в мошенничестве Фото: Мост

Суд над политиком и его сообщниками длился семь лет и закончился ничем.

Напомним, 3 апреля в Генштабе ВСУ отметили, что Россия готовится к эвакуации с оккупированной Херсонской области. По информации украинских военных, оккупанты начали составлять списки на эвакуацию в аннексированный Крым. Также известно, что в первую очередь они хотят вывозить женщин и детей.