Звинувачений у шахрайстві депутат Бєлобров став заступником начальника Херсонської ОДА, — ЗМІ

За інформацією журналістів, суд над політиком, який займався фінансовими пірамідами, тривав протягом семи років, але закінчився нічим. Тепер він планує кинути всі сили на те, щоб "збудувати місто мрії".

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Українська влада призначила на топпосаду у звільненому Херсоні чоловіка, якого звинувачували свого часу у фінансових пірамідах. Про це повідомляє видання "Міст" у четвер, 6 квітня.

Йдеться про депутата Херсонської міської ради Віталія Бєлоброва, котрий кілька років тому організовував фінансові піраміди на території України, як зазначають ЗМІ. Тепер же його призначено заступником начальника міської військової адміністрації та він відповідатиме за міжнародну допомогу для України.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook він зазначив, що відтепер буде відповідальним за співпрацю з міжнародними та національними партнерами, посольствами тощо. Крім того, йому доручено знайти "ресурси та партнерів для відновлення та будівництва міста мрії".

У Херсонську ОДА призначили депутата, який помічений у шахрайстві Фото: Facebook

Депутат міської ради Віталій Бєлобров: що про нього відомо

За інформацією журналістів, ще у 2021 році його компанія отримала без конкурсу та інших прозорих процедур право на страхування всього комунального транспорту у місті.

Крім того, депутат має кримінальне минуле. 2013 року в суді Запоріжжя почали розглядати справу про шахрайство. Віталій Бєлобров проходив там як один із підозрюваних. Кримінальне провадження стосувалося компанії, яка обманним шляхом збирала гроші з громадян в обмін на інвестиції. Це була своєрідна фінансова піраміда, за інформацією ЗМІ.

У Херсонську ОДА призначили депутата, який помічений у шахрайстві Фото: Мост

Суд над політиком та його спільниками тривав сім років і закінчився нічим.

Нагадаємо, 3 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що Росія готується до евакуації з окупованої Херсонської області. За інформацією українських воєнних, окупанти почали складати списки на евакуацію до анексованого Криму. Також відомо, що насамперед вони хочуть вивозити жінок та дітей.