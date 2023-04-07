Кадыров требует поощрений от Кремля: эксперт объяснил причину перестрелок в Чечне

Чеченский лидер сумел почти полностью подавить подполье в республике. Организовав встречу своего старшего сына Ахмата с Владимиром Путиным, он присвоил себе титул барона и легитимизировал семейно-политический клан, говорит Фокусу обозреватель "Эхо Кавказа" в Чехии Вадим Дубнов.

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Протестный потенциал в Чечне минимален — в республике удалось почти полностью подавить подполье. Об этом пишет Фокус в статье "Ахмат вместо Рамзана. Готовится ли смена Кадырова ждать ли протестов в Чечне".

Обозреватель "Эхо Кавказа" в Чехии Вадим Дубнов считает, что в городе Гудермес вряд ли действовали боевики.

"Это больше похоже на вооруженную бытовуху, традиционную не только для Чечни. Тем более Гудермес — первая вотчина Кадыровых. Речь, скорее, идет о некоем поощрении Кремлем Кадырова, который вовремя дистанцировался от вагнеровских сюжетов", — отметил эксперт.

У Кадырова с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным разные задачи, добавил он.

"Для Пригожина война — это способ укрепить свои позиции в элите, расширив роль в окружении Путина. Для Кадырова место в элите не важно, она ему враждебна", — полагает аналитик.

Дубнов отмечает, что встречу его старшего сына Ахмата с российским президентом Владимиром Путиным нельзя назвать подготовкой будущего чеченского лидера.

"Это даже не мальчик Коля Лукашенко (сын президента Беларуси Александра Лукашенко, — ред.). Это то, что для Кадырова очень важно — присвоение фактического титула барона, с легитимизацией его семейно-политического клана", — подчеркнул он.

Довольно спекулятивно выглядит тема состояния здоровья Рамзана Кадырова, дополняет аналитик.

"Источники этой информации — ангажированные, либо не имеющие доступа к реальной информации. Как [лидер непризнаной Чеченской республики Ичкерия] Ахмед Закаев, на которого довольно часто ссылаются. Проблемы со здоровьем возможны, но пока ничего не говорит об их фатальности, они достоверны не более, чем слухи о скором летальном исходе Путина", — заключил эксперт.

Напомним, что бывший агент КГБ и службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов говорил о весьма плохом положении Рамзана Кадырова. Евгений Пригожин – россиянин, а в фашистском государстве этнический россиянин может стать политиком.

В Институте изучения войны 29 марта обратили внимание на беспокойство главы Чечни из-за возможного внутреннего сопротивления в республике.