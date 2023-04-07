Кадиров вимагає заохочень від Кремля: експерт пояснив причину перестрілок у Чечні

Чеченський лідер зумів майже повністю придушити підпілля у республіці. Організувавши зустріч свого старшого сина Ахмата з Володимиром Путіним, він надав собі титул барона і легітимізував сімейно-політичний клан, каже Фокусу оглядач "Эхо Кавказа" в Чехії Вадим Дубнов.

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Протестний потенціал у Чечні мінімальний — у республіці вдалося майже повністю придушити підпілля. Про це пише Фокус у статті "Ахмат замість Рамзана. Чи готується зміна Кадирова і чи чекати на протести в Чечні".

Оглядач "Эхо Кавказа" у Чехії Вадим Дубнов вважає, що в місті Гудермес навряд чи діяли бойовики.

"Це більше схоже на озброєну битовуху, традиційну не тільки для Чечні. Тим паче, Гудермес — перша батьківщина Кадирових. Йдеться, скоріше, про якесь заохочення Кремлем Кадирова, який вчасно дистанціювався від вагнерівських сюжетів", — зазначив експерт.

У Кадирова з головою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним різні завдання, додав він.

"Для Пригожина війна — це спосіб зміцнити свої позиції в еліті, розширивши роль в оточенні Путіна. Для Кадирова місце в еліті не має значення, воно йому вороже", — вважає аналітик.

Дубнов зазначає, що зустріч його старшого сина Ахмата з російським президентом Володимиром Путіним не можна назвати підготовкою майбутнього чеченського лідера.

"Це навіть не хлопчик Коля Лукашенко (син президента Білорусі Олександра Лукашенка, — ред.). Це те, що для Кадирова дуже важливо — присвоєння фактичного титулу барона, з легітимізацією його сімейно-політичного клану", — наголосив він.

Доволі спекулятивно виглядає тема стану здоров'я Рамзана Кадирова, доповнює аналітик.

"Джерела цієї інформації — ангажовані, або не мають доступу до реальної інформації. Як [лідер невизнаної Чеченської республіки Ічкерія] Ахмед Закаєв, на якого досить часто посилаються. Проблеми зі здоров'ям можливі, але поки нічого не говорить про їхню фатальність, вони правдиві не більше, ніж чутки про швидкий летальний кінець Путіна", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов говорив про дуже погане становище Рамзана Кадирова. Євген Пригожин — росіянин, а у фашистській державі етнічний росіянин може стати політиком.

В Інституті вивчення війни 29 березня звернули увагу на занепокоєння голови Чечні через можливий внутрішній спротив у республіці.