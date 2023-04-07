"Ситуація гірша, ніж у Пригожина": ексагент КДБ розповів, куди зник Кадиров (відео)

Голові Чеченської Республіки, за словами Сергія Жирнова, ясно дали зрозуміти, щоб він залишався у своєму регіоні, відпрацьовуючи отримані від Кремля гроші та стримуючи місцеве "свавілля".

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Лідер Чечні Рамзан Кадиров практично зник з інфопростору Росії, бо перебуває у гіршому становищі, ніж керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це повідомив 6 квітня колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов в інтерв'ю "24 каналу".

На думку Жирнова, голова Чечні перебуває у значно гіршому становищі, ніж власник ПВК "Вагнер" у зв'язку з тим, що останній є етнічним росіянином.

"У Кадирова ще гірше становище, ніж у Пригожина. Пригожин – етнічний росіянин. У фашистській державі етнічний росіян має потенціал стати федеральним політиком. У Кадирова такого потенціалу немає", — зазначив він.

За словами колишнього агента російських спецслужб, чеченському лідеру вказали на його місце та завдання на місцевості, що йому передали під управління. Зараз Кадиров має перебувати у Чечні і претендувати на більше він не має права.

"Кадиров повернувся у роль, яку йому визначили — місцевого хана, котрий тримає під контролем територію. Путін уклав з ним угоду: "Я даю тобі гроші, не дивлюся на свавілля, яке ти влаштовуєш, але мені потрібен мир на цій території. Я не повинен отримувати жодних новин з Чечні, окрім привітань із Днем народження", — пояснив Жирнов.

Також він зазначив, що новини про помітне погіршення стану здоров'я Кадирова можуть говорити про те, що його отруїли, оскільки з одним із начальників спецпідрозділу Чечні була саме така ситуація.

"Цілком можливо, що й самого Кадирова труїли. А якщо й не труїли, то він сам радий труїтися. Говорили, що він вживає наркотики або якісь медичні препарати", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що голова Чечні Рамзан Кадиров помітно нервував під час зустрічі з лідером Кремля 13 березня, оскільки дуже бажає демонструвати значущість свого регіону та свого внеску у військово-політичній сфері.

12 березня москвичі зібрались на молебень проти будівництва однієї з найбільших мечетей у Москві, протестуючі висловилися, що їх хвилює факт майбутнього напливу мігрантів і біженців, що можуть погіршити кримінальну обстановку в регіоні.

На початку квітня Кадиров назвав протестувальників проти будівництва мечеті боягузами та провокаторами і порадив "захисникам землі російської" брати автомати та вирушати воювати в Україну. Водночас у мережі з'явився відеоролик, на якому нібито бойовики Кадирова записали погрози на адресу росіян, наголосивши, що їм усе рівно "проти кого воювати".