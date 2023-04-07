"Ситуация хуже, чем у Пригожина": экс-агент КГБ рассказал, куда исчез Кадыров (видео)

Главе Чеченской Республики, по словам Сергея Жирнова, ясно дали понять, чтобы он оставался в своем регионе, отрабатывая полученные от Кремля деньги и сдерживая местный "беспредел".

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров практически пропал из инфопространства России, потому что находится в худшем положении, чем руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщил 6 апреля бывший агент КГБ и службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов в интервью "24 каналу".

По мнению Жирнова, глава Чечни находится в значительно худшем положении, чем владелец ЧВК "Вагнер" в связи с тем, что последний является этническим россиянином.

"У Кадырова еще хуже положение, чем у Пригожина. Пригожин – этнический россиянин. В фашистском государстве у этнического россиянина есть потенциал стать федеральным политиком. У Кадырова такого потенциала нет", — отметил он.

По словам бывшего агента российских спецслужб, чеченскому лидеру указали на его место и задачу на местности, которую ему передали под управление. Сейчас, Кадыров должен находиться в Чечне и претендовать на большее он не имеет права.

"Кадыров вернулся в роль, которую ему определили – местного хана, который держит под контролем территорию. Путин заключил с ним соглашение: "Я даю тебе деньги, не смотрю на беспредел, который ты устраиваешь, но мне нужен внутренний мир на этой территории. Я не должен получать никаких новостей из Чечни, кроме поздравлений с Днем рождения", – пояснил Жирнов.

Также он отметил, что новости о заметном ухудшении состояния здоровья Кадырова могут говорить о том, что его травили, поскольку с одним из начальников спецподразделения Чечни была именно такая же ситуация.

"Вполне возможно, что и самого Кадырова травили. А если и не травили, то он сам рад травиться. Говорили, что он употребляет наркотики или какие-нибудь медицинские препараты", — подытожил он.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны отметили, что глава Чечни Рамзан Кадыров заметно нервничал во время встречи с лидером Кремля 13 марта, поскольку сильно желает демонстрировать значимость своего региона и своего вклада в военно-политической сфере.

12 марта москвичи собрались на молебен против строительства одной из крупнейших мечетей в Москве, протестующие высказались, что их волнует факт о предстоящем наплыве мигрантов и беженцев, которые могут ухудшить криминальную обстановку в регионе.

В начале апреля Кадыров назвал протестующих против строительства мечети россиян трусами и провокаторами и потребовал "защитников земли русской" брать автоматы и отправляться воевать в Украину. В то же время в сети появился видеоролик, на котором якобы боевики Кадырова записали угрозы в адрес россиян, подчеркнув, что им все равно "против кого воевать".