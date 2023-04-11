"Полная перезагрузка": Кабмин уволил главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника

По словам нардепа Алексея Гончаренко, глава Бюро был человеком из орбиты замглавы ОП Олега Татарова. Главной проблемой этого ведомства, как писали в СМИ, была его низкая эффективность — лишь 15 дел дошли до суда.

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Вадима Мельника уволили с должности директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Кабинета Министров Украины.

"На заседании 11 апреля Кабинет Министров Украины принял распоряжение об увольнении Мельника с должности", — отметили в правительстве.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко добавил в Telegram вечером 11 апреля, что Мельник был "человеком из окружения замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова".

Нардеп Ярослав Железняк уточняет, что Мельник уволился из ведомства по собственному желанию.

"Мельник почти не руководил БЭБ. Рулил там сначала [Бывший милиционер и налоговик Андрей] Гмырин (который был смотрящим за БЭБ и сейчас объявлен в розыск НАБУ), а затем заместители, которых ему посоветовали из Офиса президента. Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковало новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился", — привел подробности Железняк.

По его информации, Мельнику ранее назначили первого заместителя из СБУ и тогда "было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход", — добавил он.

"Надо бороться за полную перезагрузку органа, а не смен "свадебных генералов". И тут МВФ нам в помощь", — резюмировал он.

Позднее Железняк написал, что вместо Мельника руководителем БЭБ станет его первый заместитель Эдуард Федоров.

Известно, что с 2021 по 2022 годы он был заместителем начальника отдела Киевской таможни, а с 2022 по 2023-й — начальником Управления СБУ в Сумской области.

В пресс-релизе БЭБ от 11 апреля сказано, что Мельник обсудил с бизнесменами налаживание продуктивного сотрудничества с БЭБ для реагирования на случаи использования серых схем, производства фальсификата и других неправомерных действий.

Информацию об увольнении Вадима Мельника и о причинах такого решения в БЭБ не сообщили.

Справился ли Мельник с обязанностями главы БЭБ?

Мельник занимал должность главы Бюро экономической безопасности Украины с августа 2021 года. Он обошел 48 других кандидатов в открытом конкурсе.

По данным журнала Forbes, главной проблемой ведомства под руководством Мельника была его низкая эффективность. За прошлый год в суд отдали только 15 дел, а бюджет получил около 33 миллионов гривен.

Среди прочих замечаний – отсутствие борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров и неэффективная кадровая политика. БЭБ до сих пор не имело полноценного штата, а большинство сотрудников перешли туда из бывшей налоговой милиции.

Напомним, что 10 апреля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о полной перезагрузке БЭБ до конца текущего года.

А в начале марта в парламент внесли законопроект №9080, в котором прямо говорится о перезагрузке Бюро. Основанием для увольнения директора БЭБ должно было быть отрицательное заключение внешней независимой оценки (аудита) о работе ведомства.