"Повне перезавантаження": Кабмін звільнив голову Бюро економічної безпеки Вадима Мельника

За словами нардепа Олексія Гончаренка, голова Бюро був людиною з орбіти заступника голови ОП Олега Татарова. Головною проблемою цього відомства, як писали у ЗМІ, була його низька ефективність — лише 15 справ дійшли до суду.

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Вадима Мельника звільнили з посади директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Про це повідомила у Telegram пресслужба Кабінету Міністрів України.

"На засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення Мельника з посади", — зазначили в уряді.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко додав у Telegram увечері 11 квітня, що Мельник був "людиною з оточення заступника голови Офісу президента України Олега Татарова".

Нардеп Ярослав Железняк уточнює, що Мельник звільнився з відомства за власним бажанням.

"Мельник майже не керував БЕБ. Рулив там спочатку [Колишній міліціонер і податківець Андрій] Гмирін (який стежить за БЕБ і зараз оголошений у розшук НАБУ), а потім заступники, яких йому порадили з Офісу президента. Ще вранці Мельник не знав, що матиме бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікувало новину, як він із бізнес-асоціацією зустрівся", — навів подробиці Железняк.

За його інформацією, Мельнику раніше призначили першого заступника із СБУ і тоді "було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід", — додав він.

"Треба боротися за повне перезавантаження органу, а не змін "весільних генералів". І тут МВФ нам на допомогу", — резюмував він.

Пізніше Железняк написав, що замість Мельника керівником БЕБ стане його перший заступник Едуард Федоров.

Відомо, що з 2021 по 2022 роки він був заступником начальника відділу Київської митниці, а з 2022 по 2023 — начальником Управління СБУ в Сумській області.

У пресрелізі БЕБ від 11 квітня сказано, що Мельник обговорив із бізнесменами налагодження продуктивної співпраці з БЕБ для реагування на випадки використання сірих схем, провадження фальсифікату та інших неправомірних дій.

Інформації про звільнення Вадима Мельника та про причини такого рішення у ВЕБ не повідомили.

Чи впорався Мельник з обов'язками голови ВЕБ?

Мельник обіймав посаду голови Бюро економічної безпеки України із серпня 2021 року. Він обійшов 48 інших кандидатів у відкритому конкурсі.

За даними журналу Forbes, головною проблемою відомства під керівництвом Мельника була його низька ефективність. За минулий рік до суду віддали лише 15 справ, а бюджет отримав близько 33 мільйонів гривень.

Серед інших зауважень – відсутність боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів та неефективна кадрова політика. БЕБ досі не мало повноцінного штату, а більшість співробітників перейшли туди із колишньої податкової міліції.

Нагадаємо, що 10 квітня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив про повне перезавантаження ВЕБ до кінця поточного року.

А на початку березня до парламенту внесли законопроєкт №9080, у якому прямо йдеться про перезавантаження Бюро. Підставою для звільнення директора БЕБ мало бути негативний висновок зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) про роботу відомства.