"Мы всегда готовы": Израиль вызвался предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной

По словам посла Израиля в РФ Бена Цви, официальный Иерусалим в ожидании мирных переговоров между Москвой и Киевом, но для этого требуется желание двух сторон.

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль готов предоставить площадку для переговоров России и Украины. Об этом сообщает ТАСС 12 апреля, цитируя заявление дипломата.

"Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы оказать помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной", — сказал дипломат.

Он добавил, что для переговоров нужно желание обеих сторон.

"Мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Стороны должны понять, чего они хотят провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться", — отметил Александр Бен Цви.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 апреля, комментируя утечку секретной информации Пентагона, заявил, что его страна не давала разрешения на поставку Украине летального вооружения. По словам журналистов, среди перечисленных израильских вооружений, которые якобы могут быть отправлены в Украину, есть ракеты Barak 8, ЗРК Spyder и противотанковые ракеты Spike.

16 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отметил, что вероятность эскалации конфликта с Россией в Сирии останавливает правительство от принятия решения начать вооруженные поставки. О помощи в сфере гражданской обороны премьер-министр Израиля подразумевает систему раннего предупреждения.