"Ми завжди готові": Ізраїль зголосився надати майданчик для переговорів між РФ та Україною

За словами посла Ізраїлю в РФ Бена Цві, офіційний Єрусалим в очікуванні мирних переговорів між Москвою та Києвом, але для цього потрібне бажання двох сторін.

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Посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві заявив, що Ізраїль готовий надати майданчик для переговорів Росії та України. Про це повідомляє ТАРС 12 квітня, цитуючи заяву дипломата.

"Якщо Росія та Україна матимуть бажання домовитися, ми завжди готові надати допомогу. У нас хороші стосунки з Росією, у нас хороші стосунки з Україною", — сказав дипломат.

Він додав, що для перемовин потрібне бажання обох сторін.

"Ми чекаємо, щоб ця ситуація заспокоїлася. Сторони повинні зрозуміти, чого вони хочуть провести мирні переговори. Неважливо, за посередництва Ізраїлю чи іншої країни. Потрібне бажання домовитися", — зазначив Олександр Бен Цві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 10 квітня, коментуючи витік секретної інформації Пентагону, заявив, що його країна не давала дозволу на постачання Україні летального озброєння. За словами журналістів, серед перелічених ізраїльських озброєнь, які нібито можуть бути відправлені в Україну, є ракети Barak 8, ЗРК Spyder і протитанкові ракети Spike.

16 березня прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу зауважив, що ймовірність ескалації конфлікту з Росією в Сирії зупиняє уряд від ухвалення рішення розпочати збройні постачання. Про допомогу у сфері цивільної оборони, прем'єр-міністр Ізраїлю має на увазі систему раннього попередження.