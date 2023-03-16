Ізраїль продовжить допомагати Україні, попри домовленості з РФ (відео)

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу зауважив, що ймовірність ескалації конфлікту з Росією в Сирії зупиняє уряд від ухвалення рішення розпочати збройні постачання.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів, чому Ізраїль досі не ухвалив рішення про надання озброєння Україні. Про свою позицію він заявив під час спільної прес-конференції з канцлером Олафом Шольцем після їхніх переговорів у Берліні.

За словами Біньяміна Нетаньягу, рішення про відправку зброї Україні не ухвалюється у зв'язку з давніми домовленостями з РФ. Кілька років тому сторони уклали договір, згідно з яким ізраїльські та російські пілоти можуть літати поряд із повітряним простором Сирії, що запобігає відкриття Іраном "третього фронту" стосовно Ізраїлю. Це і є причиною, через яку країна досі не надала воєнної допомоги Україні, але така можливість має країни Європи і вони не перебувають у такій складній ситуації, як Ізраїль, зауважив політик.

"Але в діапазоні цих обмежень, і у цих міркувань ми намагаємось надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка проходить також поки ми тут говоримо", – запевнив Біньямін Нетаньягу.

Про допомогу у сфері цивільної оборони, прем'єр-міністр Ізраїлю має на увазі систему раннього попередження. Ізраїль має сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоб під час погрози завдання удару з повітря "не вся країна чи не цілий регіон бігли до бомбосховища".

За допомогою цього програмного забезпечення, яке користувачі зможуть в майбутньому встановити на телефон, можна буде побачити зразкові координати, куди може потрапити ракета. Це дозволить не лише уникнути "паралічу" всієї країни, а й великих руйнувань.

"Ми продовжуємо працювати у цьому руслі, а також в інших галузях", — запевнив прем'єр.

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Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що Ізраїль дозволив продаж Україні своїх систем протидії дронам. За словами анонімного ізраїльського чиновника, однією з причин затвердження ліцензій на експорт є те, щоб побачити, як системи захисту від безпілотників справляються з іранськими БПЛА.