Израиль продолжит помогать Украине несмотря на договоренности с РФ (видео)

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подметил, что вероятность эскалации конфликта с Россией в Сирии останавливает правительство от принятия решения начать вооруженные поставки.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему Израиль до сих пор не принял решение о предоставлении вооружения Украине. О своей позиции он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем после их переговоров в Берлине.

По словам Биньямина Нетаньяху, решение об отправке оружия Украине не принимается в связи с давними договоренностями с РФ. Несколько лет назад стороны заключили договор, согласно которому израильские и российские пилоты могут летать рядом с воздушным пространством Сирии, что предотвращает открытие Ираном "третьего фронта" по отношению к Израилю. Это и есть причиной, по которой страна до сих пор не предоставила военную помощь Украине, но такая возможность есть у стран Европы и они не находятся в такой сложной ситуации, как Израиль, подметил политик.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы стараемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине, которая проходит также пока мы здесь говорим", – заверил Биньямин Нетаньяху.

Говоря о помощи в сфере гражданской обороны, премьер-министр Израиля имеет в виду системы раннего предупреждения. У Израиля есть современные разработки, которые позволяют сделать так, чтобы во время угрозы нанесения удара из воздуха "не вся страна или не целый регион бежали в бомбоубежища".

При помощи данного программного обеспечения, которое пользователи смогут в будущем установить на телефон, можно будет увидеть примерные координаты куда может попасть ракета. Это позволит не только избежать "паралича" всей страны, но и больших разрушений.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, а также в других отраслях", — заверил премьер.

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Напомним, 16 марта сообщалось, что Израиль разрешил продажу Украине своих систем противодействия дронам. По словам анонимного израильского чиновника, одна из причин утверждения лицензий на экспорт заключается в том, чтобы увидеть, как системы защиты от беспилотников справляются с иранскими БПЛА.