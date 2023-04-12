Смерть Путина или Зеленского: в США оценили "дикие" сценарии окончания войны в Украине, – NYT

Американские разведчики, по словам журналистов, также изучили гипотетический переворот в Кремле и украинский удар по Москве, который может привести к применению Россией ядерного оружия.

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В Интернет просочился секретный документ, в котором Управление разведки Министерства обороны США анализировало исход войны в Украине в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом 11 апреля проинформировало издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

В документе описано четыре сценария "дикой карты" и то, как они могут повлиять на ход конфликта в Украине. Гипотетические сценарии включают смерть президентов стран, участвующих в полномасштабной войне – Владимира Путина и Владимира Зеленского, отстранение главы РФ от руководства Вооруженными силами и украинский удар по Кремлю.

В целом аналитики ожидают, что война будет затяжной. Но, по их мнению, непредвиденные события потенциально могут привести к эскалации в Украине или же прекращению конфликта путем переговоров.

Указанный документ является стандартной разработкой спецслужб, нацеленной на помощь военным, политикам или законодателям в оценке возможных исходов крупных событий. Он описывает различные возможные сценарии без оценки того, что может быть наиболее вероятным.

"Документ помечен как "RELIDO", что указывает на то, что решение о раскрытии информации, например, иностранным партнерам, остается за определенными высокопоставленными чиновниками. Он датирован 24 февраля и помечен пометкой "один год", что указывает на то, что анализ проводился через год после начала вторжения", – пишет издание.

Самый опасный сценарий с точки зрения Белого дома – это украинский удар по Кремлю. Чтобы избежать прогнозируемой эскалации в таком случае, США отказываются поставлять Киеву ракеты большей дальности. Ожидается, что ответом Москвы на атаку будет полномасштабная мобилизация и, возможно, применение тактического ядерного оружия.

Официальные лица США отказались комментировать подлинность документа.

Напомним, 28 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что война в Украине может длиться еще в течение следующих трех лет.

Также Фокус опубликовал пять возможных сценариев окончания войны. Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич подчеркнул реальность "корейского раздела" Украины.