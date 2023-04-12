Смерть Путіна чи Зеленського: у США оцінили "дикі" сценарії закінчення війни в Україні, — NYT

Американські розвідники, за словами журналістів, також вивчили гіпотетичний переворот у Кремлі та український удар по Москві, який може призвести до застосування Росією ядерної зброї.

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В Інтернет потрапив секретний документ, в якому Управління розвідки Міністерства оборони США аналізувало результат війни в Україні у разі непередбачених обставин. Про це 11 квітня поінформувало видання The New York Times із посиланням на свої джерела.

У документі описано чотири сценарії "дикої карти" та те, як вони можуть вплинути на перебіг конфлікту в Україні. Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів країн, які беруть участь у повномасштабній війні – Володимира Путіна та Володимира Зеленського, усунення глави РФ від керівництва Збройними силами та український удар по Кремлю.

Загалом аналітики очікують, що війна буде затяжною. Але, на їхню думку, непередбачені події потенційно можуть призвести до ескалації в Україні або припинення конфлікту шляхом переговорів.

Зазначений документ є стандартною розробкою спецслужб, спрямованої на допомогу військовим, політикам або законодавцям в оцінці можливих результатів великих подій. Він описує різні можливі сценарії без оцінки те, що може бути найімовірнішим.

"Документ позначений як "RELIDO", що вказує на те, що рішення про розкриття інформації, наприклад іноземним партнерам, залишається за певними високопосадовцями. Він датований 24 лютого і позначений як "один рік", що вказує на те, що аналіз проводився за рік після початку вторгнення", – пише видання.

Найнебезпечніший сценарій з погляду Білого дому – це український удар по Кремлю. Щоб уникнути прогнозованої ескалації у такому разі, США відмовляються постачати Києву ракети більшої дальності. Очікується, що відповіддю Москви на атаку буде повномасштабна мобілізація та, можливо, застосування тактичної ядерної зброї.

Офіційні особи США відмовилися коментувати справжність документа.

Нагадаємо, 28 лютого заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що війна в Україні може тривати ще протягом наступних трьох років.

Також Фокус опублікував п'ять можливих сценаріїв закінчення війни. Аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич наголосив на реальності "корейського поділу" України.