"Украина выстояла": в МИД ФРГ заговорили об усталости от войны, но поддержка продолжится

По словам главы ведомства Анналены Бербок, российский президент не сможет реализовать свои планы, а давление на Кремль будет с каждым днем становиться сильнее.

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Россия не сможет победить в Украине, даже несмотря на присутствующую усталость от войны. Об этом она заявила во время встречи глав МИД "Большой Семерки" 16 апреля, передает "Укринформ".

По ее словам, страны "Большой семерки" обязаны продемонстрировать Российской Федерации и ее лидеру, что их планы в Украине реализовать невозможно. В частности речь идет о контроле над захваченными территориями и терроре.

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии напротив один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления" , – заявила Анналена Бербок.

Более того, глава МИД Германии выразила мнение, что страны входящие в G7 могут и должны показать главе Кремля Путину "решительность по поводу того, что он не достигнет своих целей из-за усталости от войны".

В организации продолжают заявлять, что международное право имеет приоритет перед правом более сильных противников, и поэтому отношения нужно выстраивать не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции.

Напомним, 1 марта в МИД Германии заявляли, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, так как его главной целью является полное уничтожение Украины. Представители 140 стран пытались убедить его остановить войну, однако это оказалось бесполезно.