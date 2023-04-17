"Україна вистояла": у МЗС ФРН заговорили про втому від війни, але підтримка продовжиться

За словами глави відомства Анналени Бербок, російський президент не зможе реалізувати свої плани, а тиск на Кремль з кожним днем ставатиме сильнішим.

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Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Росія не зможе перемогти в Україні, навіть попри втому від війни. Про це вона заявила під час зустрічі глав МЗС "Великої Сімки" 16 квітня, передає "Укрінформ".

За її словами, країни "Великої сімки" зобов'язані продемонструвати Російській Федерації та її лідеру, що їхні плани в Україні реалізувати неможливо. Зокрема йдеться про контроль над захопленими територіями та терором.

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу", — заявила Анналена Бербок.

Понад тим, глава МЗС Німеччини висловила думку, що країни, які входять до G7, можуть і повинні показати голові Кремля Путіну "рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей через втому від війни".

В організації продовжують заявляти, що міжнародне право має пріоритет перед правом сильніших супротивників, і тому відносини потрібно вибудовувати не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції.

Нагадаємо, 1 березня в МЗС Німеччини заявляли, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, оскільки його головною метою є повне знищення України. Представники 140 країн намагалися переконати його зупинити війну, проте це виявилося марним.