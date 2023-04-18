"Продолжим принимать меры": в G7 пригрозили "высокой ценой" тем, кто помогает РФ в войне

В коммюнике по результатам переговоров "Большой семерки" назвали действия Кремля "неприемлемыми" и в очередной раз призвали Владимира Путина вывести войска из Украины.

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Страны "Большой семерки" пригрозили "высокой ценой" тем, кто захочет помочь и поддержать Российскую Федерацию в войне против Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике министров G7 18 апреля.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" провели плодотворные переговоры в японском городе Каруидзава. Там было принято дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, а также предупредили о "высокой цене" для тех государств, которые решатся поддержать Кремль.

"Мы подтверждаем наш призыв к третьим сторонам прекратить помощь России в ведении войны или заплатить за это высокую цену. Мы усилим нашу координацию для предотвращения и реагирования на поставку оружия третьими сторонами в Россию и продолжим принимать меры против тех, кто материально поддерживает РФ", — говорится в заявлении.

Министры также высказали свое мнение по поводу решения президента РФ Владимира Путина разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Они считают, что это "неприемлемо", а также что любое применение оружия подобного типа будет иметь крайне тяжелые последствия для России в будущем.

"Мы по-прежнему полны решимости делать санкции против РФ еще более интенсивными", — отмечается в заявлении. Страны G7 призвали Кремль немедленно вывести войска из Украины.

Обратились они также и к Китаю. Все больше появляется разговоров о том, что Пекин в необозримом будущем планирует начать войну на территории Тайваня, что также повлечет за собой последствия.

"Для больших претензий Китая в Южно-Китайском море нет никаких правовых оснований, и мы осуждаем милитарную активность Китая в этом регионе", — подытожили министры.

Напомним, 17 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила решимость G7 противостоять цели Путина. По ее мнению, российский президент собирается расколоть единство западных союзников Украины, однако этого не случится.