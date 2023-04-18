"Продовжимо вживати заходів": у G7 пригрозили "високою ціною" тим, хто допомагає РФ у війні

У комюніке за результатами переговорів "Великої сімки" назвали дії Кремля "неприйнятними" і вкотре закликали Володимира Путіна вивести війська з України.

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Країни "Великої сімки" пригрозили "високою ціною" тим, хто захоче допомогти та підтримати Російську Федерацію у війні проти України. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів G7 18 квітня.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" провели плідні переговори в японському місті Каруідзава. Там було прийнято далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, а також попередили про "високу ціну" для тих держав, які наважаться підтримати Кремль.

"Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання та реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує РФ", — йдеться у заяві.

Міністри також висловили свою думку щодо рішення президента РФ Володимира Путіна розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Вони вважають, що це "неприйнятно", а також будь-яке застосування зброї такого типу матиме вкрай тяжкі наслідки для Росії в майбутньому.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості робити санкції проти РФ ще інтенсивнішими", — наголошується в заяві. Країни G7 закликали Кремль негайно вивести війська з України.

Звернулися вони також до Китаю. Все більше з'являється розмов про те, що Пекін у неосяжному майбутньому планує розпочати війну на території Тайваню, що також спричинить наслідки.

"Для великих претензій Китаю у Південно-Китайському морі немає жодних правових підстав, і ми засуджуємо мілітарну активність Китаю у цьому регіоні", — підсумували міністри.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС ФРН Анналена Бербок пояснила рішучість G7 протистояти цiлям Путіна. На її думку, російський президент має намір розколоти єдність західних союзників України, проте цього не станеться.