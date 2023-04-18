Не поделили больницу: в Сумской области два мэра подрались во время заседания, — СМИ (фото)

Градоначальники спорили о том, в какую общину будет ближе всего добираться жителям района. В какой-то момент у них просто закончились аргументы — в ход пошли кулаки.

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17 апреля в Сумской области на заседании рабочей подгруппы Ахтырской райадминистрации подрались мэры Тростянца и Ахтырки Юрий Бова и Павел Кузьменко. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает "Сусппільне".

По информации издания, на заседании рабочей подгруппы обсуждалось в какой из общин будет создана кластерная больница. Обсуждая возможные расстояния поездки в будущую лечебницу из разных населенных пунктов района, у градоначальников закончились аргументы и в ход пошли кулаки.

Павел Кузьменко, мэр Ахтырки Фото: Соцсети Юрий Бова, мэр Тростянца Фото: Соцсети

"На мое замечание, что никоим образом не может быть ближе от Писаревской общины к Тростянцу, чем от Писаревской общины к Ахтырке. Это возмутило Юрия Бову и он бросился ко мне с кулаками прямо на совещании. Он чертит Ахтырский район круглым и с центром в Тростянце. Я говорю — все равно все будут ехать через Ахтырку. Это его возмутило, он и после совещания на меня кричал", — рассказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

Как добавили журналисты, мэр Тростянца Юрий Бова отказался давать комментарии по поводу потасовки в здании Ахтырской РГА.

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Ранее, 13 марта, стало известно, что в Одессе избили известного телеведущего проекта "Я стыжусь своего тела" и депутата Одесского облсовета Валерия Ославского. Валерий Ославский вышел на лестничную клетку, чтобы прекратить семейную ссору соседей. Это разозлило агрессивного соседа, и тот набросился на ведущего с кулаками, избил и сломал депутату нос.