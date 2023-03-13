Известного телеведущего Валерия Ославского избили в Одессе, — соцсети (фото)

По предварительным данным, сотрудник телеканала Freedom вмешался в семейный конфликт своих соседей, из-за чего дебошир набросился на него с кулаками.

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В Одессе избили известного телеведущего проекта "Я стыжусь своего тела" и депутата Одесского облсовета Валерия Ославского. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на сводку полиции.

Отмечается, что конфликт произошел в субботу, 12 марта ночью. Валерий Ославский вышел на лестничную клетку, чтобы прекратить семейную ссору соседей.

Это разозлило агрессивного соседа, и тот набросился на ведущего с кулаками, избил и сломал депутату нос.

На место вызвали правоохранителей. По информации соцсетей, дебошир не хотел униматься и ударил ногой в грудь сержанта полиции.

Фото сведения полиции

К моменту выхода публикации Валерий Ославский в соцсетях инцидент со своим избиением не прокомментировал.

Валерий Ославский: что о нем известно

Украинский врач и телеведущий, эксперт украинских медицинских ток-шоу "Я стыжусь своего тела" и "За живое".

Родился в Одессе, окончил Одесский государственный медицинский институт, где получил специальность ортопеда-травматолога. Более 10 лет работал по профессии. В свое время помог пассажирам автобуса, попавшему в ДТП, и получил почетный значок за мужество и профессионализм.

Ославский женат, воспитывает дочь Кристину. Семья проживает в Одессе.

В 2020 году был избран депутатом Одесского облсовета от партии "Слуга народа".

6 февраля, в Голосеевском районном суде началось слушание по делу трех молодых людей, которые до смерти избили 47-летнего жителя столицы Александра Дембицкого. Всем обвиняемым — чуть более 20 лет, по версии следствия, они избивали мужчину, в том числе из-за того, что не получили от него сигарет. Избиение происходило на глазах 4-летнего сына погибшего и его жены.

В одну из школ русского Челябинска 8 февраля забежали три человека, после чего за ними в учебное заведение зашли еще трое мужчин в масках, вооруженных молотками. Они избили троих, после чего внезапно скрылись. Позже оказалось, что это межнациональная драка девятиклассников.