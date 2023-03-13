Відомого телеведучого Валерія Ославського побили в Одесі, — соцмережі (фото)

За попередніми даними, співробітник телеканалу Freedom втрутився у сімейний конфлікт своїх сусідів, через що дебошир накинувся на нього с кулаками.

Related video

В Одесі побили відомого телеведучого проєкту "Я соромлюся свого тіла" і депутата Одеської облради Валерія Ославського. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на зведення поліції.

Зазначається, що конфлікт стався у суботу, 12 березня, вночі. Валерій Ославський вийшов на сходову клітку, щоб припинити сімейну сварку сусідів.

Це розлютило агресивного сусіда і той накинувся на ведучого з кулаками, побив і зламав депутату ніс.

На місце викликали правоохоронців. За інформацією соцмереж, дебошир не хотів вгамовуватися і вдарив ногою в груди сержанта поліції.

Фото зведення поліції

На момент виходу публікації Валерій Ославський в соцмережах інцидент зі своїм побиттям не прокоментував.

Валерій Ославський: що про нього відомо

Український лікар та телеведучий, експерт українських медичних ток-шоу "Я соромлюся свого тіла" та "За живе".

Народився в Одесі, закінчив Одеський державний медичний інститут, де здобув спеціальність ортопеда-травматолога. Понад 10 років працював за професією. свого часу допоміг пасажирам автобуса, який потрапив у ДТП, і отримав почесний значок за мужність і професіоналізм.

Ославський одружений, виховує доньку Христину. Родина мешкає в Одесі.

У 2020 році був обраний депутатом Одеської облради від партії "Слуга народу".

6 лютого, у Голосіївському районному суді розпочалося слухання у справі трьох молодих людей, які до смерті побили 47-річного мешканця столиці Олександра Дембіцького. Всім обвинуваченим — трохи більше як 20 років, за версією слідства, вони били чоловіка, зокрема через те, що не отримали від нього цигарок. Побиття відбувалося на очах 4-річного сина загиблого та його дружини.

В одну із шкіл російського Челябінська 8 лютого забігли троє людей, після чого за ними до навчального закладу зайшло ще троє чоловіків у масках, озброєних молотками. Вони побили трьох, після чого раптово втекли. Пізніше виявилося, що це міжнаціональна бійка дев'ятикласників.