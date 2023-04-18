Не поділили лікарню: на Сумщині два мери побилися під час засідання, — ЗМІ (фото)

Міські голови сперечалися про те, в яку громаду найближчим чином добиратиметься мешканцям району. Якоїсь миті у них просто закінчилися аргументи — у хід пішли кулаки.

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17 квітня у Сумській області на засіданні робочої підгрупи Охтирської райадміністрації побилися мери Тростянця та Охтирки Юрій Бова та Павло Кузьменко. Про це у вівторок, 18 квітня, повідомляє "Суспільне".

За інформацією видання, на засіданні робочої підгрупи обговорювалося в якій із громад буде створено кластерну лікарню. Обговорюючи можливі відстані поїздки до майбутньої лікарні з різних населених пунктів району, у градоначальників закінчилися аргументи й в хід пішли кулаки.

Павло Кузьменко, мер Охтирки Фото: Соцмережі Юрій Бова, мер Тростянця Фото: Соцмережі

"На моє зауваження, що аж ніяк не може бути ближче від Писарівської громади до Тростянця, ніж від Писарівської громади до Охтирки. Це обурило Юрія Бову і він кинувся до мене з кулаками прямо на нараді. Він креслить Охтирський район круглим і з центром у Тростянці". "Я говорю — все одно всі будуть їхати через Охтирку. Це його обурило, він і після наради на мене кричав", — розповів мер Охтирки Павло Кузьменко.

Як додали журналісти, мер Тростянця Юрій Бова відмовився давати коментарі з приводу сутички у будівлі Охтирської РДА.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що священники УПЦ МП побили українського військового в одній із церков міста Хмельницького. Артур Ананьєв, який з початку повномасштабної війни з РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону, отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Раніше, 13 березня, стало відомо, що в Одесі побили відомого телеведучого проєкту "Я соромлюся свого тіла" та депутата Одеської облради Валерія Ославського. Валерій Ославський вийшов на сходову клітку, щоби припинити сімейну сварку сусідів. Це розлютило агресивного сусіда, і той накинувся на ведучого з кулаками, побив та зламав депутату ніс.