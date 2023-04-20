"Для достижения прогресса": СМИ выяснили, кто станет новым послом ЕС в Украине

По словам представителя Евросоюза, назначение нового посла может поспособствовать продвижению европейских интересов в Украине, а также приблизить Киев к вступлению в ЕС.

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Новым послом Европейского союза в Украине станет нынешний заместитель генерального директора Европейской комиссии по расширению Катарина Матернова. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на внутреннею записку Европейской службы внешних дел.

В публикации говорится, что Катарина Матернова отвечает за продвижение политики соседства и расширения Евросоюза, а также тесно контактирует с представителями украинского правительства.

Как отмечают представители ЕС, выбор кандидатуры Матерновой может рассматриваться как поддержка усилий Киева по присоединению к блоку.

Сообщается, что в случае достижения Украиной успехов в выполнении требований Евросоюза, обсуждение открытия переговоров о членстве может начаться уже к концу 2023 года.

"Назначение Матерновой может стать ключом к продвижению европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и опыт, необходимые Киеву для достижения прогресса в процессе вступления", — сказал журналистам один из представителей ЕС.

Авторы публикации также отметили, что смена посла ЕС в Украине является частью регулярной ротации дипломатических постов, совершаемой каждые четыре года. Как правило, новые послы вступают в должность в сентябре.

Катарина Матернова отреагировала на сообщение СМИ, подтвердив информацию о своей новой должности.

"Большая честь быть назначенным представлять ЕС в Украине", — написала дипломат.

Напомним, что 13 апреля совет Евросоюза одобрил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Вооруженных сил Украины в рамках Европейского фонда мира.

Мы также писали о том, что по данным Die Welt от 13 апреля, в Европейской комиссии сомневаются, что замороженные на территории стран Европы резервы Центрального банка РФ можно будет передать на восстановление Украины.